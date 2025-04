Juve Women, Braghin: “Sei scudetti in otto anni, ciclo unico”

Dopo la vittoria dello scudetto il responsabile della Juve Women Stefano Braghin ha detto: “La sinergia, l’empatia e la tolleranza che questo gruppo ha saputo dimostrare è qualcosa che non si compra: al di là del potenziale singolo, quello che ha determinato tutto è stata la chimica che si è creata. Con una squadra forte si vincono le partite, ma per conquistare i campionati serve di più. Ringrazio il mio staff, che ha lavorato con me, sono veramente contento, perché questa è una vittoria di cuore e racconta che questo sport sa ancora emozionare. Sapevo che Canzi era un grande professionista, nel corso dei mesi ho scoperto la persona, e saperlo amico è una fortuna”.

Juve Women, le parole di Braghin

"Questo è un ciclo lungo, e unico, di tredici trofei, sei Scudetti in otto anni: è qualcosa che merita il giusto riconoscimento. La nostra filosofia è quella di creare giocatrici e farle crescere, e oggi c'erano tante ragazze che arrivano dal settore giovanile. Non solo: quest'anno la nostra rosa si è arricchita di ragazze da un lato funzionali al nostro progetto, dall'altro che sono state bravissime a capire il posto dove sono arrivate, capendo la Juve. In questo modo, grazie anche al Mister, si è creata una bellissima chimica nel gruppo", ha concluso.