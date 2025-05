Juve Women, Braghin: “Bellissima festa, un privilegio aver potuto lavorare con Gama”

Le parole di Braghin e Canzi su Sara Gama al termine della partita di Poule Scudetto tra Juve Women e Inter

Intervistato dalla Rai al termine di Juve Women-Inter il responsabile del settore femminile bianconero Braghin ha detto: “Una bellissima atmosfera, di festa, momenti belli del calcio che uniscono agonismo a passione e condivisione. Una bella serata per tutti. È stato un privilegio e un orgoglio poter lavorare con Gama in 8 anni, ho imparato tantissimo da lei. Ha voluto migliorare il mondo per cui ha lavorato che è una cosa importante. Lasciare il posto dove si lavora più bello di quando si è arrivati e lei ha migliorato tantissimo questo mondo. Il settore giovanile sta lavorando molto bene, una fabbrica di talenti per la prima squadra, crediamo molto in questa cosa. Finale di Coppa Italia? Sarà una bella partita, combattuta, come sempre contro la Roma“.

Juve, le parole di Canzi

Mister Canzi in conferenza stampa ha poi aggiunto: "Sono onorato di essere l'allenatore che assiste al saluto finale di Sara Gama. Sono arrivato quest'anno in questo mondo, Sara per me è l'emblema del calcio femminile. Ho avuto il privilegio di poterla allenare e me lo porterò dietro per sempre. Mi ha aiutato a capire cos'è la Juventus, è stata la prima persona che ho incontrato qui. La lettera che le hanno scritto le ragazze riassume tutto alla perfezione. La partita di oggi? Non abbiamo fatto un primo tempo all'altezza, perdere non fa mai piacere seppur oggi sapevamo il clima fosse di festa. Sappiamo su cosa lavorare in vista della finale di Coppa Italia, è un trofeo importantissimo che faceva parte degli obiettivi di inizio stagione. Sappiamo come preparare le partite importanti, so che queste ragazze quando bisogno tirare fuori il massimo lo sanno fare".