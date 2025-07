Juve Women, Bison in prestito al Cesena

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della cessione di Bison al Cesena.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando della cessione di Bison. Ecco il comunicato: “Ufficiale la cessione a titolo temporaneo di Giulia Bison: la giovane attaccante giocherà la stagione 2025/2026 nella serie cadetta con la maglia del Cesena Femminile. Classe 2005, Giulia – bianconera dal gennaio del 2024 – ha firmato il suo primo contratto da professionista a maggio dello stesso anno”.

Sulla scorsa stagione

"La scorsa stagione, per Bison, è stata caratterizzata da due differenti esperienze, sempre in prestito: la prima parte alla Sampdoria e successivamente, da gennaio 2025, alla Freedom FC Women. In bocca al lupo per questa nuova avventura, Giulia!".