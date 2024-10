Juve Women, le bianconere nel TOTW della FIGC

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche delle migliori giocatrici bianconere.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Che quella del 13 ottobre sia stata una grande giornata per le Juventus Women lo testimoniano l’entusiasmo del pubblico, il risultato, e la gioia delle stesse ragazze a fine partita. E ora lo certifica anche la FIGC, che nella sua Top 11 settimanale ha inserito Emma Kullberg, Estelle Cascarino, Barbara Bonansea e Sofia Cantore. Vediamo come sempre le motivazioni dal sito FIGC. EMMA KULLBERG Tra i difensori che hanno ingaggiato più di due duelli in questa giornata di Serie A, la bianconera è l’unica ad aver registrato il 100% di successo (3/3). ESTELLE CASCARINO La bianconera è l’unico difensore ad aver preso parte ad una marcatura in questa giornata di Serie A (assist a Bonansea nel successo della Juventus contro la Roma); la francese è stata inoltre – tra le compagne di squadra – la giocatrice con più palloni intercettati (tre)”.

Le altre giocatrici premiate

“BARBARA BONANSEA Oltre ad essere andata a bersaglio nel match tra Juventus e Roma, la bianconera è stata, tra le giocatrici con almeno due dribbling tentati in questo turno di Serie A, una delle tre con il 100% di successo (2/2) – insieme a Chmielinski (4/4) e Nambi (3/3). SOFIA CANTORE Oltre ad aver realizzato uno dei due gol della Juventus contro la Roma, la classe ’99 ha registrato il 90% di passaggi riusciti sulla ¾ avversaria in questo turno di campionato; tra le attaccanti con almeno 10 passaggi in quella zona del campo, nessuna vanta una precisione più alta della bianconera – 90% anche per Evelyn Ijeh”.