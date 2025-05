Juve Women, Beccari: “Gama mancherà. Difficile da sostituire”

Chiara Beccari ha parlato della compagna di squadra alla Juve Women, Sara Gama, e dell'effetto del suo ritiro sul gruppo bianconero

Intervistata per TJ, Chiara Beccari ha parlato della scelta della compagna di squadra alla Juventus Women, Sara Gama, di ritirarsi dal calcio giocato. Ecco le sue parole: “Ci mancherà tanto. Penso sia una persona che una volta che la conosci, che la vivi da vicino ti fa veramente capire cos’è l’essere calciatrice. Ti fa capire cosa vuol dire fare sacrifici per tutto quello che è la nostra vita. È una persona, secondo me, difficile da sostituire quindi ci mancherà tanto. Ereditarne la leadership mi piacerebbe, però penso sia tanto difficile arrivare a essere quello che sono loro, perché è tanti anni che sono ai massimi livelli, che si confermano a quei livelli quindi penso non sia facile. Poi anche a livello di leadership sono ragazze che ce l’hanno dentro, secondo me questo è quello che fa la differenza”.

Beccari: “Cappelletti la compagna che mi ha più sorpreso”

Inoltre, sulla compagna che più l'ha sorpresa in questa stagione, Beccari ha detto: "Penso ad Alessia Cappelletti, anche se magari quest'anno ha giocato poco. È una persona riconosciuta da tutto lo spogliatoio, perché è quella che magari dà sempre tutto in campo, in ogni allenamento, anche se appunto magari quest'anno ha giocato meno. È sempre sorridente, ha sempre una parola per tutti, quindi mi ha sorpreso tanto il suo essere così, nonostante potesse avere anche lei qualche momento difficile".