LE DATE DEL MINI TOURNAMENT DI UWCL Le gare, in programma il 6 settembre (le semifinali) e il 9 settembre (la finale per accedere al Round 2 e la finale per il terzo/quarto posto), si disputeranno a Francoforte. Nel caso in cui le bianconere dovessero superare questa prima fase, il sorteggio per il secondo turno è programmato per il 15 settembre e le gare si giocheranno il 10 e l'11 ottobre (andata) e il 18 e il 19 ottobre (gare di ritorno)".