Paganin: “Sorteggi buoni, la Juventus è rientrata in campionato”

Massimo Paganin, commentatore tv ed ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando anche della Juventus. Ecco le sue parole: "E' chiaro che Allegri e la Juventus stanno aspettando di recuperare gli infortunati per avere una rosa più competitiva da gennaio in poi. All'Inter è mancato Lukaku, ma intanto dico che per la lotta Scudetto è difficile che i nerazzurri rientrino. Ora sono importanti le prossime due gare e da gennaio ripartire. Occhio che così perde anche il contatto per il quarto posto. L'Inter dovrà giocarsela. La Juventus ha accorciato le distanze ed è rientrata. L'Inter deve pensare alla rimonta al posto Champions ora".