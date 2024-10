Juve Women, Anselmi: “Critiche a Gama incomprensibili”

Lucia Anselmi ha parlato della calciatrice della Juve Women, Sara Gama: la giornalista ha preso le sue difese dopo le polemiche sul rinnovo

Intervistata per TJ, Lucia Anselmi ha parlato del rinnovo di contratto di Sara Gama con la Juventus Women. Ecco le sue parole: “Non comprendo le critiche: Sara Gama è un collante per il gruppo e con l’arrivo di un nuovo allenatore la sua figura era determinante per continuare a dare stabilità e sicurezza, Girelli e Bonansea stanno dimostrando in campo che il loro rinnovo è stata una mossa azzeccata. Voglio cogliere l’occasione per dirlo chiaramente: nonostante il calo di prestazione, nella passata stagione non ho mai avuto alcun dubbio su Bonansea. E’ una giocatrice impressionante, ha talento e visione di gioco unici e il suo ritorno al gol sia in Champions sia in campionato è la dimostrazione di quanto sappia essere determinante”.

Anselmi: “Cantore futuro della Juventus”

Successivamente, la giornalista si è espressa anche su altri elementi della rosa della Juve, tra cui Sofia Cantore: “E’ il futuro della Juve, così come lo sono Caruso, Beccari e Schatzer. Questo è il suo anno, quello in cui può confermare tutto il talento che già nella passata stagione aveva fatto emergere. Ha il tiro e lo spirito di sacrificio, due qualità determinanti per il nostro calcio anche in chiave Nazionale”.