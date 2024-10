Juve Women, 100 presenze in bianconero per Peyraud-Magnin

Con la partita di UWCL contro il Bayern Monaco Peyraud-Magnin ha raggiunto quota 100 presenze con la Juve Women

Con la partita di UWCL contro il Bayern Monaco il portiere della Juve Women Peyraud-Magnin ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia bianconera. Ecco il messaggio della Vecchia Signora: “Cifra tonda in maglia bianconera per Pauline Peyraud-Magnin. L’estremo difensore transalpino, infatti, in occasione del match di UEFA Women’s Champions League di oggi – mercoledì 16 ottobre 2024 – contro il Bayern Monaco ha raggiunto quota 100 presenze con la Juventus Women diventando il primo portiere nella storia della nostra squadra femminile a riuscirci. Dalla UWCL alla UWCL: sì, perchè la prima gara ufficiale con la nostra divisa, Pauline, l’ha giocata proprio in campo europeo, contro il Kamenica Sasa”.

Juve Women, cifra tonda per Peyraud-Magnin

“PPM diventa la tredicesima giocatrice bianconera a tagliare questo prestigioso traguardo. L’ultima, prima di lei, in ordine temporale era stata Martina Lenzini nel dicembre scorso. Approdata a Torino nell’estate del 2021, Peyraud-Magnin si è resa da subito protagonista di straordinari successi. Al termine della prima stagione ha conquistato immediatamente il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. La sua personale bacheca, poi, si è arricchita ulteriormente con un’altra Coppa Italia e un’altra Supercoppa Italiana. Leader in campo e fuori, Pauline ha sempre difeso con grande personalità la nostra porta, compiendo parate straordinarie rimaste impresse nella memoria dei tifosi bianconeri”, ha concluso.