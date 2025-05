Juve Women, Anselmi: “Con Gama si sono fatti passi da gigante”

Anselmi ha parlato del ritiro di Gama dalla Juve Women e dal calcio, spiegando il contributo delle sue battaglie per il calcio femminile

Intervistata per TJ, Lucia Anselmi ha parlato del ritiro di Sara Gama dalla Juventus Women e dal calcio giocato. Ecco le sue parole: “Ognuna di loro (Gama, Alborghetti e Guagni ndr) ha scritto una pagina importante e indelebile del nostro calcio. Sono state promotrici di questa nuova era del movimento e ora stanno lasciando il testimone alle nuove generazioni di calciatrici consapevoli che le battaglie fatte per raggiungere diritti e corretta visibilità hanno consentito di poter fare passi da gigante in breve tempo e che soprattutto verranno portate avanti da coloro che rimangono”.

Anselmi: “Premi meritati per Girelli e Cantore”

Inoltre, sui premi assegnati a Cristiana Girelli e Sofia Cantore, rispettivamente di MVP della stagione e miglior attaccante, la giornalista ha detto: “La concorrenza in questa stagione è stata molto alta, ma ritengo entrambi due premi meritati. Cantore ha definitivamente confermato di essere ormai pienamente padrona della categoria e questo è un dato di fatto fondamentale non solo per il club bianconero, ma anche per la nazionale ormai prossima all’Europeo. Dall’altra parte abbiamo una giocatrice infinita come Girelli che ancora una volta ha dimostrato poter sovvertire le sorti di un campionato. Ha fatto 19 gol e 2 assist su 24 presenze, sono numeri che raccontano quanto sia imprescindibile per Canzi“. Leggi anche le ultime parole di Sara Gama dopo il ritiro <<<