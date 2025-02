Juve Women, Anselmi: “Battere la Roma è fondamentale”

Lucia Anselmi ha parlato dell'impegno ai play off della Juventus Women: per la giornalista, batterere la Roma sarebbe di importanza capitale

Intervistata per TJ, Lucia Anselmi ha parlato dei prossimi impegni della Juventus Women a partire dal primo match di playoff contro la Roma. Ecco le sue parole: “Penso che vincere sia fondamentale per mentre distacco con le giallorosse non riaprire la corsa allo scudetto. Battere le campionesse d’Italia in carica sarebbe un’ottima ipoteca sul titolo e le bianconere non devono farsela scappare. Sarà una Roma che proverà a riaprire i giochi a suo favore e che sfrutterà ogni minimo passo falso della Juve. Canzi dovrà fare molta attenzione i contropiedi delle giallorosse, micidiali in velocità, puntando sulla pressione in attacco che ha contraddistinto le bianconere fino a oggi”.

Anselmi: “Difficile rinunciare a Girelli e Bonansea”

Inoltre, su alcune singole giocatrici, la giornalista ha aggiunto: "Stiamo vedendo una Bonansea che più volte ha fatto da ago della bilancia perciò mi aspetto molto da lei come altrettanto da Cantore e Girelli. Con i numeri di Girelli e Bonansea credo sia difficile rinunciare a questa vecchia guardia. La prima continua a dominare la classifica marcatori, mentre la seconda ha cambiato pelle dopo la passata stagione e ha ancora tanta voglia di mettersi in mostra".