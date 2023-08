Juve Women, triplo addio: Bertucci, Beretta e Giai via in prestito

Per Sofia si tratta, invece, del primo prestito: la diciannovenne juventina, di ruolo difensore, ha disputato infatti le ultime stagioni nell’Under 19 femminile. Alice, centrocampista classe 2003, ha vestito il bianconero dal 2016 e, nel 2022, è andata in prestito all’Hellas Verona, con cui ha giocato la scorsa stagione. In bocca al lupo per questa nuova avventura, ragazze!".