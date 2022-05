Women, come accedere a Vinovo per Juventus-Sassuolo

Sabato 7 maggio la partita contro le neroverdi, che può essere il match point del quinto scudetto consecutivo. Ecco tutte le info accedere.

Le Women bianconere stanno vivendo un grande momento. La squadra guidata da mister Montemurro ieri ha vinto una partita ricca di gol per 5-3 contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, confermandosi dopo il successo per 6-1 nella gara di andata e qualificandosi per la finale. Nell'ultimo atto della competizione, le ragazze bianconere si troveranno di fronte la Roma, che nell'altra semifinale ha eliminato l'Empoli, vincendo andata e ritorno. Ma nel frattempo c'è lo Scudetto da portare a casa ancora una volta. Visti i 5 punti di vantaggio in classifica, proprio sulle giallorosse, a 2 giornate dalla fine, l'occasione sarà la prossima partita contro il Sassuolo. Andiamo a vedere tutte le informazioni per accedere a Vinovo e andare a sostenere le Women, indicate sul sito ufficiale della Juventus.