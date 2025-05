Juve, Pavan: “Bremer può essere pronto tra un mese”

Pavan ha parlato del recupero di Bremer: per il giornalista, il difensore della Juve starebbe rispettando la tabella di marcia del recupero

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del recupero del difensore centrale della Juventus, Gleison Bremer. Ecco un estratto delle sue parole: “Gleison Bremer, leader difensivo della Juventus ha ripreso a lavorare con il pallone e se i tempi verranno rispettati, tra un mese lo vedremo in differenziato con la squadra pronto, magari per la panchina per il mondiale per club. Il brasiliano si è confermato uno dei pilastri della Juventus, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per il grande senso di rispetto e professionalità. Il difensore brasiliano, attualmente ai box per infortunio ed al lavoro per ritornare, resta il punto di riferimento della retroguardia bianconera e si distingue anche fuori dal campo per il suo stile e carattere”.

Pavan: “Per Bremer il peggio sembra alle spalle”

Il giornalista ha proseguito: "Bremer è stato tra i pochi giocatori, insieme a Mbangula, a salutare pubblicamente Thiago Motta dopo il suo addio. Un gesto che sottolinea ancora una volta la sua caratura umana oltre che sportiva. "Mi dispiace per Thiago Motta, per me è un grande allenatore. Siamo partiti bene ma poi non è andata come speravamo", ha dichiarato Bremer durante un evento ufficiale organizzato dal club bianconero. L'ex Torino ha vissuto mesi complicati a causa di un infortunio che lo ha costretto lontano dal campo, ma ora il peggio sembra alle spalle".