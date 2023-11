Juve, evento a Vinovo per i tecnici del settore giovanile femminile

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota su un evento degli scorsi giorni. Ecco il comunicato: "La formazione per gli staff tecnici bianconeri non si ferma. Raccontato qualche settimana fa del ciclo di incontri “Juventus Studium”, il 9 novembre è partito a Vinovo un altro percorso formativo, dedicato espressamente ai tecnici del settore giovanile femminile.

Si tratta di una serie di momenti, dodici per le precisione, concepiti come momenti aperti di formazione e condivisione che toccheranno vari temi e ambiti rilevanti per gli staff: dalla performance alla gestione delle giocatrici, dai momenti della gara all’allenamento, e poi ancora argomenti come la conduzione tecnica e lo sviluppo del talento.