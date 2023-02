La Juventus celebra Joe Montemurro per la Panchina d’oro

Ieri Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha ricevuto la Panchina d'Oro per il calcio femminile. Il sito ufficiale della Juventus lo ha celebrato così: "L'arrivo in un nuovo campionato, la forza di un'idea di gioco, il respiro internazionale, la cavalcata europea. E, non incidentalmente, uno Scudetto e una Coppa Italia. Sono solo alcuni fra i motivi che hanno portato alla premiazione di Joe Montemurro, che oggi a Coverciano, in un'edizione tenutasi di nuovo in presenza dopo la pandemia degli ultimi anni, ha ricevuto la Panchina d'Oro per quanto riguarda il calcio Femminile. Un successo che conferma non solo le grandi qualità di Joe, tecnico moderno, capace di creare un gruppo di lavoro vincente e di raccogliere un'eredità impegnativa, come quella della grande coach Rita Guarino, ma anche la bontà del progetto Juventus Women: Montemurro succede nell'albo d'oro proprio a Rita Guarino, premiata lo scorso anno per il campionato 2020/2021 in bianconero.