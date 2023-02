Italia femminile, sconfitta con l’Inghilterra: primo gol di Cantore

La Nazionale di Milena Bertolini ha perso di misura contro le campionesse d'Europa, con una buona prestazione. Prima rete per la bianconera

redazionejuvenews

L'Italia femminile ieri è scesa in campo contro le campionesse d'Europa dell'Inghilterra. Nonostante la sconfitta per 2-1, sono arrivati ottimi segnali. Uno di questi è stato il gol del talento della JuventusSofia Cantore. Il commento dal sito ufficiale della FIGC: "Organizzazione, compattezza e anima. Le Azzurre seguono alla lettera le richieste di Milena Bertolini e spaventano le campionesse d’Europa con una prestazione che, sconfitta a parte, cancella le delusioni di fine 2022. A Coventry l’Inghilterra si impongono 2-1 nel secondo match della Arnold Clark Cup, riuscendo nel finale a raddrizzare un match che Cantore – con il suo primo gol in Nazionale – aveva riportato meritatamente in equilibrio.

Il ritmo impresso alla gara dalle inglesi è a tratti impressionate, e lo è anche il calore dei 30mila tifosi presenti alla Coventry Arena, ma l’Italia c’è e ha voglia di tornare a divertirsi e a far divertire. Tanti i progressi messi in mostra oggi, che ora dovranno essere confermati anche nell’ultimo match in programma mercoledì a Bristol (ore 17.45 italiane, diretta Rai Sport + HD) contro la Corea del Sud".

Le parole della ct Bertolini: "Sono molto soddisfatta, le ragazze hanno giocato bene contro una squadra fortissima, stiamo lavorando per crescere e questa partita ci dà grande fiducia. Dobbiamo ancora migliorare dal punto di vista del coraggio e della cattiveria sotto porta, ma sono convinta che arriveremo pronte all'appuntamento mondiale. Faccio i complimenti alla federazione inglese per il lavoro che sta facendo. È stata una festa del calcio, lo stadio era pieno e i tifosi ci hanno accolto in maniera incredibile".