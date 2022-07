Italia U19 femminile, Arcangeli in rete ma non basta: azzurrine eliminate

L'Italia U19 femminile di Nicole Arcangeli è stata eliminata dagli Europei di categoria, nonostante la doppietta della punta.

redazionejuvenews

La Nazionaleitaliana femminile U19 ha battuto la Repubblica Ceca per 4-0 nell'ultima gara del girone dell'Europeo, risultato che non è servito però per ottenere la qualificazione al turno successivo. Doppietta per Arcangeli, attaccante della Juventus. Ecco il comunicato della FIGC: "Ancora una volta Sbardella deve rinunciare all’indisponibile Schatzer, mentre Severini – che negli ultimi giorni ha continuato a lavorare a parte – va in panchina. Il tecnico azzurro affida così le chiavi del centrocampo alle solite Ferrara e Pavan, affiancate da Pfattner, che ancora una volta arretra il proprio raggio d’azione. In attacco confermato il tridente che aveva iniziato la gara contro la Francia, con Corelli insieme a Beccari e Arcangeli. L’inizio di gara è di quelli sognati nel prepartita: dopo nemmeno un minuto di gioco Beccari si procura una punizione dal limite e Arcangeli disegna una traiettoria perfetta che accarezza la parte inferiore della traversa e poi si infila imparabilmente in rete. La pressione azzurra non accenna a diminuire e all’8’ è Pfattner a cercare la soluzione personale, ma la sua conclusione è fuori misura. Al 20’ si materializza così il meritato raddoppio: Pavan si fa trenta metri palla al piede e poi verticalizza per Beccari, brava in progressione a superare la sua marcatrice diretta e, successivamente, a battere Berankova in uscita.

Le ragazze di Sbardella non accennano a diminuire la loro pressione offensiva, a volte anche scoprendosi e lasciando alle padrone di casa delle buone opportunità in ripartenza, ma le occasioni per le Azzurrine continuano a fioccare a dismisura. Da Ostrava la notizia del vantaggio della Spagna arriva proprio durante il primo cooling break, ma è una gioia che dura appena qualche secondo, giusto il tempo di essere aggiornati con il pareggio della Francia. Nonostante le numerose opportunità da rete - e la statistica di 12 corner a 0 all’intervallo è eloquente in questo senso - si va quindi al riposo a Frydek Mistek sul 2-0: in caso di un nuovo vantaggio della Spagna, sarà necessario realizzare altri due gol per centrare la qualificazione in semifinale. A inizio secondo tempo Sbardella fa debuttare nell’Europeo Cesarini, che prende il posto di Corelli: Pfattner viene così avanzata nel ruolo a lei più congeniale, nel tridente offensivo insieme alle compagne di club Arcangeli e Beccari. Le ragazze ceche sembrano più attente in fase difensiva nel secondo tempo, ma proprio quando le occasioni sembrano stentare ad arrivare, ecco che sull’asse Beccari-Arcangeli (al 59’) viene confezionato il 3-0: per la numero 10 azzurra si tratta del quinto centro in questa fase finale dell’Europeo, il primo su azione. Al 20’ l’Italia aumenta ancora di più il proprio potenziale offensivo, inserendo Della Peruta al posto di Pellinghelli.

Passa un minuto e Beccari firmerebbe la propria personale doppietta, inserendosi perfettamente sul cross da sinistra di Robustellini, se l’arbitro non annullasse la rete tra l’incredulità generale. In attesa di aggiornamenti positivi da Ostrava, continua quindi a mancare un gol alle Azzurrine. A quindici minuti dal novantesimo potrebbe addirittura concretizzarsi la beffa, quando su una ripartenza ceca Strizova calcia alto da ottima posizione. Con un orecchio agli aggiornamenti dal match della Francia, le Azzurrine continuano a collezionare pallegol e proprio in pieno recupero, quando si iniziano a conteggiare i secondi dal triplice fischio, ecco lo spunto di Della Peruta che regala alle sue compagne il tanto atteso e desiderato 4-0. È una gioia liberatoria ma effimera: sull’altro campo la Spagna non va oltre un gol annullato – sempre in pieno recupero – e le Azzurrine devono così dire addio alla competizione".