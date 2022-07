Padovano: “Punterei su Bremer e Zaniolo per il futuro della Juventus”

Michele Padovano, ex calciatore, ha analizzato la stagione della Juventus, parlando anche del calciomercato.

redazionejuvenews

Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "E' un po' poco costruire una grande squadra con Pogba e Di Maria, c'è bisogno di altro. Io partirei da un presupposto: Dybala è andato via e de Ligt è molto vicino a seguirlo. La Juventus ha sempre abituato i suoi tifosi ad avere i migliori giocatori in Europa, bisogna cercare di perseguire su questa strada anche se il calcio è cambiato negli ultimi tempi. L'unico modo per tornare a lottare in Italia e in Champions è quello di avere dei top in ogni reparto, la Juve quest'anno non si è rivelata esser al pari delle altre proprio per questo motivo".

Sulla cessione di de Ligt: "Se il giocatore non vuole rimanere, è difficile trattenerlo e quindi lo potresti accontentare. Sono dell'idea che i giovani forti vanno sempre tenuti, a maggior ragione se l'intento è di costruire un ciclo per tornare a vincere per più anni. Uno dei nomi su cui punterei è Bremer, che ha fatto benissimo con il Torino, e un altro è Zaniolo che è un ottimo giocatore e potrebbe fare le fortune di ogni club. Così avrebbe un senso, altrimenti no".

Sulla possibilità di schierare Zaniolo mezzala: "Per me non è una buona soluzione, lui deve essere utilizzato come attaccante. La Juve, con il rientro di Chiesa, potrebbe ritrovarsi due o anche tre giocatori fortissimi alle spalle di Vlahovic. Dal reparto offensivo dovranno arrivare almeno 50/60 gol, in alcune partite si potrebbe anche rischiare il 4-2-3-1 con Di Maria più centrale e regista offensivo per le due ali e la punta. Così nascerebbe davvero una grande squadra. La Juve non è una squadra abituata ad arrivare al quarto posto in Italia e ad uscire già a marzo dalla Champions. Non si può più sbagliare, ecco perché sono convinto che la società stia facendo di tutto per fare un grandissimo lavoro".