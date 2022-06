Italia U19 femminile, lunedì l’esordio all’Europeo: 5 bianconere presenti

L'Italia Under 19 femminile si prepara a iniziare l'Europeo. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della FIGC: "È iniziata ufficialmente l’avventura: da ieri pomeriggio le Azzurrine sono in terra ceca per disputare la fase finale dell’Europeo femminile Under 19, al via da lunedì prossimo. E l’esordio per le ragazze di Enrico Sbardella sarà di quelli impegnativi ma allo stesso tempo così stimolanti da non dover trovare ulteriori motivazioni: tra due giorni, al ‘Mestsky Stadium’ di Opava (calcio d’inizio ore 17,30, diretta tv su RaiSport), l’Italia affronterà la Spagna, una Nazionale di grande tradizione giovanile femminile arrivata in finale sei volte negli ultimi otto Europei Under 19 disputati (le edizioni 2020 e 2021 sono state annullate causa Covid).