Gama: “La pressione è cresciuta, dobbiamo prenderlo come un gioco”

Il capitano della nazionale azzurra e delle Juventus Women ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a pochi giorni dall'esordio nell'Europeo.

redazionejuvenews

L'estate è pronta a tingersi di azzurro. Manca sempre meno infatti all'inizio dell'Europeo femminile, che prenderà il via il 16 luglio in Inghilterra. L'Italia invece farà il suo esordio il 10 luglio a Rotherham contro la Francia, poi le Azzurre affronteranno l'Islanda il 14 luglio a Manchester ed il Belgio il 18 luglio ancora a Manchester. Un girone non semplice, visto che le transalpine sono tra le favorite, ma le azzurre guidate dalla c.t. Milena Bertolini vogliono continuare a far crescere il movimento del calcio femminile in Italia attraverso i risultati. La preparazione si è conclusa e domani sarà diramata la lista delle 23 convocate.

Oggi ha parlato ai microfoni di Sky Sport Sara Gama, capitano della Nazionale e delle Juventus Women: "E’ cresciuta la pressione, ci sono tante cose. Quello che facciamo è importante per lo sviluppo della disciplina. Allo stesso tempo dobbiamo prendere questo Europeo come un gioco. Noi giochiamo perché abbiamo molta passione. Ci dobbiamo divertire perché ce lo siamo conquistate facendo ciò che ci piace, cercando di non tralasciare niente perché vogliamo toglierci delle soddisfazioni. Le pressioni ci sono, ma cerchiamo di metterle da parte".

Sul passaggio al professionismo: "E’ un momento di grande trasformazione iniziato sette anni fa che sta avendo una grande accelerazione con il professionismo. Vuol dire dare il 100% di credibilità al movimento e che ci si investe come sistema calcio, diventando più attrattivi".

Su Milena Bertolini e il gruppo: "Le abbiamo fatto gli auguri. Sicuramente è cresciuta anche lei, quando fai certi tipi di esperienze è inevitabile. Il gruppo storico ormai si è cementificato ed è capace di prendere forze fresche che arrivano e far capire loro, con il nostro aiuto, come si sta in Nazionale. E' necessario avere sempre molto entusiasmo e spirito di sacrificio. Lei sa guidarci. Sappiamo di aver fatto con lei tante cose buone. Con questa consapevolezza contiamo di ripeterci e fare cose nuove".