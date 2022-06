Italia femminile, domani le 23 convocate per l’Europeo

Si avvicina sempre di più l'Europeo femminile, che prenderà il via il 6 luglio in Inghilterra. E la nazionale azzurra ormai ha chiuso la preparazione, come si legge dal sito ufficiale della FIGC: "È terminata con il netto successo sulla selezione giovanile maschile del Castel di Sangro la quarta settimana di preparazione della Nazionale Femminile in vista di Euro 2022. Il torneo continentale - rimandato di un anno per concedere all’evento la giusta visibilità evitando la concomitanza con Europeo maschile e Olimpiadi - prenderà finalmente il via mercoledì 6 luglio all’Old Trafford di Manchester con la sfida tra le padrone di casa dell’Inghilterra e l’Austria.