Italia U19, sconfitta ma accesso in semifinale: Miretti subentra nella ripresa

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, è partito dalla panchina nell'ultima gara del girone dell'Italia U19.

redazionejuvenews

L'Italia U19, nella terza partita del girone, ha perso per 4-1 contro la Francia. Gli azzurrini, nonostante la sconfitta, si sono qualificati per le semifinali del torneo. Per Fabio Miretti, partito dalla panchina, solo poco più di 20' in campo. Ecco il comunicato della FIGC: "Una squadra rivoluzionata, con già in tasca il pass per le semifinali e molti cartellini gialli sul groppone. Nunziata ha preferito preservare i titolari in vista del prossimo turno di semifinali. Il tecnico azzurro cambia 9 elementi della squadra schierata nell’ultimo match contro la Slovacchia (Coppola e Ambrosino gli unici superstiti) mettendo tra i pali Zacchi; la linea difensiva formata da Turricchia, Stivanello, Coppola, oggi capitano, e Fontanarosa; a centrocampo Degli Innocenti davanti alla difesa, mezzali Terracciano e Fazzini; Baldanzi dietro le due punte Volpato e Ambrosino. Più o meno fa lo stesso fa Chauvin: mantenendo il 4-3-3, sostituisce molti dei giocatori scesi in campo nell’ultima partita giocata contro la Romania ma si tiene Tchaouna, vero mattatore del match. L’Italia inizia in pressing, baricentro alto e buon possesso palla ma il primo tiro nello specchio della porta, è della Francia, al 12’, frutto di un incursione sulla destra di Bondo, che entra in area e a pochi passi da Zacchi spara sul primo palo ben coperto dal portiere Azzurro.

Il gioco degli Azzurrini è ordinato, molta manovra a centrocampo, triangolazioni veloci sulla tre quarti ed è proprio da un scambio ravvicinato al limite dell’area che arriva il vantaggio azzurro: Ambrosino serve una palla deliziosa a Volpato che fa due passi dentro l’area, esplode il sinistro e trafigge Lienard (dopo con la Romania, è il suo secondo gol). I francesi non ci stanno e invece di aspettare per ripartire, alzano in baricentro del gioco e iniziano i loro fraseggi veloci sulla trequarti italiana. Al 23’ arriva il pareggio: è Cisse che dalla sinistra serve al limite dell’area Da Silva che di destro incrocia il tiro, violento, che impatta la parte interna del palo e finisce in rete. L’Italia a questo punto perde smalto e subisce, a sua volta, il pressing dei bleus: il vantaggio dei francesi arriva al 37’, un passaggio impreciso di Zacchi viene intercettato da Diouf che dà la palla a Da Silva il quale serve in area Tchauna, il suo destro coglie l’angolino alla sinistra di Zacchi, imparabile.. Reazione degli Azzurrini che al 41’ si divorano un’occasione: Ambrosino, dal vertice destro dell’area, mette Volpato davanti a Lienard, il tocco sotto dell’attaccante romanista non sorprende il portiere francese. Si chiude il primo con la Francia in vantaggio per2-1. La ripresa è subito scoppiettante: Ambrosino al 49’ cerca di sorprendere dai 40 metri il portiere fuori dai pali, il suo pallonetto va di poco fuori.

Un minuto dopo, il pareggio mancato: su calcio da fermo, svetta Coppola che coglie la parte interna del palo destro. Ribaltamento di fronte e al 52’ Varela, solo davanti a Zacchi, tira fiacco e si fa parare. L’Italia vuole il pareggio e si fa avanti al 55’ con una bella fuga sulla destra di Turicchia che serve in area Baldanzi, il suo tiro si perde sul fondo. La partita si apre, con continui ribaltamenti fino a quando Tchaouna sigla la sua doppietta e il quarto gol personale in questo europeo: l’attaccante del Rennes fa tutto da solo, entra in area, con una finta di destro fa saltare Coppola e di sinistro spara sotto la traversa di Zacchi. E’ il 3-1 per la Francia. Nunziata dà respiro ad Ambrosino e fa entrare Miretti, ma la musica non cambia, i francesi continuano con la loro azione martellante sulla trequarti azzurra e al 79’ colpiscono per la quarta volta con Arconte imbeccato da Virginius dopo una percussione sulla sinistra. La partita, si chiude così, 4-1 per i francesi e per i ragazzi di Nunziata l’avventura europea continua con le semifinali del prossimo martedì. Per conoscere l’avversaria dell’Italia nella semifinale che si giocherà martedì 28 giugno (diretta Rai), bisognerà aspettare i risultati delle partite del girone B che si disputeranno domani (ore 20): gli inglesi, primi con 6 punti e già qualificati, se la vedranno con Israele, seconda a 4 punti. Da questo match, dovrebbe provenire l’avversaria dell’Italia ma se la Serbia, nell’altro incontro del girone contro l’Austria, dovesse vincere, raggiungerebbe gli israeliani, qualora sconfitti dall’Inghilterra, a 4 punti e coltivare la remota speranza di scalzarli dalle semifinali".