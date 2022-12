Juve Women, il Derby d’Italia è bianconero: Inter battuta 2-0

Oggi la squadra di mister Montemurro ha espugnato il campo delle nerazzurre con le reti di Bonansea e Caruso. Ecco come è andato il match

redazionejuvenews

Grande vittoria per le Womenche hanno battuto l'Inter in trasferta per 2-0. Ecco il report del match, pubblicato dal sito della Juventus.

"0-0 DOPO UN PRIMO TEMPO VIVACE

L’avvio di gara è tutto di marca bianconera. Pur non essendoci occasioni nitide da segnalare, è la Juventus Women a dimostrarsi più nel match rispetto alle padrone di casa. Una delle più attive è sicuramente Bonansea che al 3’ e poi al 6’ si rende pericolosa dalle parti di Durante. Al quarto d’ora ci prova anche Beerensteyn con una conclusione dal limite che l’estremo difensore nerazzurro controlla in due tempi. In campo ci sono soltanto le bianconere che si avvicinano al vantaggio anche con Grosso da fuori area e poi con l’istinto di Girelli che per poco non beffa Durante. Per vedere l’Inter in avanti bisogna, invece, aspettare il minuto 23 quando un cross interessante da destra di Karchouni vede Polli sfilarsi alle spalle di Salvai, ma senza riuscire a impattare la sfera come avrebbe voluto. Dopo questo piccolo assolo nerazzurro, lo spartito del match torna a tingersi di bianconero con la punizione di Boattin e un’altra conclusione violenta di Grosso. La gara è vivace e dopo la mezz’ora anche la squadra dell’ex Guarino sembra iniziare a ingranare e sia al 35’ che al 37’ servono due interventi straordinari di Peyraud Magnin a dire no alle nerazzurre. Il finale di prima frazione è agrodolce per la Juve che vede Rosucci lasciare il campo anticipatamente per un problema fisico e Grosso andare vicinissima al gol ancora una volta. Si rientra negli spogliatoi sullo 0-0.

UNO-DUE DECISIVO!

La notizia positiva del primo tempo è che le bianconere hanno chiuso fortissimo e la notizia altrettanto positiva è che nella ripresa il copione non cambia, ma c’è una sottile differenza: il cinismo delle giocatrici allenate da Montemurro. Al 47’ Bonansea si avvicina tantissimo al bersaglio grosso, ma Durante non è d’accordo e si supera su una conclusione da posizione ravvicinata di Barbara. Un giro di orologio più tardi c’è tempo anche per vedere una splendida accelerazione sulla sinistra di Chawinga che mette in mezzo un pallone molto interessante che Bonetti, in scivolata, colpisce e manda sul palo esterno. Un episodio isolato, però, perché di lì a poco saranno nuovamente le bianconere a prendere in mano il match e al 50’ a sbloccarlo anche. Con chi? Con la più pericolosa in questa ripresa, ovviamente Bonansea. La numero 11 riceve in verticale uno splendido pallone da Girelli e si inventa, appena entrata in area di rigore, un diagonale stratosferico con il mancino che sorprende Durante e si infila nell’angolino.

Uno a zero per la Juve che, spinta dall’entusiasmo del momento, approfitta di un errore di valutazione della difesa nerazzurra e si porta sul 2-0 con il semplice tocco sotto porta di Caruso.

La reazione dell’Inter arriva, ma forse è troppo tardi (pur mancando ancora più di mezz’ora). Le padrone di casa ci provano prima con Karchouni e poi con Nchout Ajara, ma ancora una volta Peyraud Magnin abbassa la saracinesca e mantiene la porta inviolata. Le bianconere, dal canto loro poi, non stanno di certo a guardare e con Beerensteyn vanno vicine al tris. E questi capovolgimenti di fronte accompagneranno le due squadre, di fatto, fino al triplice fischio senza vedere, ma senza cambiare il punteggio. Alla fine è la Juve a sorridere dopo una gara pressoché perfetta".