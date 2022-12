Acquafresca: “Allegri non pensa solo al risultato. Sulla Juve…”

Robert Acquafresca, ex calciatore, ha analizzato la situazione della Juventus, parlando anche di Massimiliano Allegri e di Pioli.

redazionejuvenews

Robert Acquafresca, ex calciatore di Genoa e Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW. Ecco le sue parole: "Allegri pensa solo al risultato? Per come lo conosco io no. Ho fatto la mia stagione migliore con lui, mi sono veramente trovato bene. Poi è chiaro che finché vinci hai ragione, quando perdi si guardano il pelo nell'uovo e gli aspetti negativi, ma lui ne sta uscendo alla grande. Se è l'uomo giusto? Io lo dico da quando è tornato, è l'unico in grado di poter prendere le redini di questa situazione, ma è completamente nuova anche per lui e non è facile".

Su Gasperini: "Penso che sia stato uno dei primi in Italia a portare lo stile di gioco dell'uno contro uno a tutto campo. A volte ti penalizza, ma è internazionale e, specialmente in Europa, te lo ritrovi. Ci sono tante partite che l'Atalanta ha fatto veramente bene e ha segnato valanghe di gol. Per me è un grande allenatore, ma lo stanno dimostrando i risultati".

Su Pioli: "Per me è stata una persona veramente importante. A Bologna le cose non sono andate come speravo, però fa parte della crescita e della storia calcistica di ognuno di noi calciatori. Si vedeva subito che fosse un grande allenatore e credo che sia cambiato nella gestione dei giocatori perché a livello tecnico e tattico era già molto preparato".