Guarino: “Juve Women lungimirante per il movimento femminile”

Rita Guarino ha parlato della Juventus Women: l'ex allenatrice delle bianconere ha elogiato la società per il progetto sul calcio femminile

Intervistata per Radio Bianconera, Rita Guarino ha parlato della Juventus Women. Ecco le sue parole: “Sapevo che l’ingresso di un grande club avrebbe favorito l’ingresso del calcio femminile. Con la Juventus c’era lungimiranza per dare spinta al movimento calcistico femminile. Ho capito sin da subito che era un gran progetto. Quando siamo partite non c’era nulla. Il progetto è partito nel 2015 con la squadra U12, poi nasce l’idea della creazione della Prima Squadra. Io arrivavo da nove anni di Nazionale U17, quindi non è stato difficile introdurre giocatrici di qualsivoglia spessore. Sicuramente un brand come la Juventus crea appeal, ma non è stato facile convincerle della bontà del progetto. Venivamo da tanti all’ombra del calcio maschile, però non c’è voluto molto tempo. Un brand internazionale come la Juventus ha dato grande credibilità al movimento e ha spinto gli altri club a investire nel femminile”.

Guarino: “Primo Scudetto vinto è stato trascinante”

L’ex tecnico della Juventus Women ha proseguito: “Il primo anno è stato l’anno più difficile, perché presentava tantissime incognite. Quando cominci un progetto, metti insieme le persone che ritieni più valide, ma non è detto che poi queste funzionino. Posso dire che il primo scudetto vinto è stato trascinante rispetto agli altri trofei. Dal 2019 a oggi il livello competitivo delle squadre è cresciuto molto, ma il livello di visibilità non si è ancora sviluppato del tutto soprattutto in ambito europeo. Il giorno in cui abbiamo giocato all’Allianz Stadium davanti a 39.000 persone è stato indimenticabile. Auguro che questi numeri possano essere superati per Juventus-Roma, che si giocherà sempre domenica all’Allianz Stadium”.