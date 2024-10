Verso Juve Women-Roma: il ricordo del gol di Pedersen - JuveNews.eu

Verso Juve Women-Roma: il ricordo del gol di Pedersen

Edoardo Benedetti TORINO

In vista del match tra Juve Women e Roma il club bianconero ha voluto ricordare la rete di Pedersen del 2019: “24 marzo 2019. Una data che resterà scolpita nella pietra per le Juventus Women, ma più in generale per il calcio femminile. Si gioca la 19ª giornata di campionato e, per l’occasione, la squadra di