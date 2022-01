Girelli: “Non siamo in perfette condizioni ma siamo cariche. Vogliamo il Triplete”

L'attaccante della Juventus Women ha parlato della semifinale della Supercoppa Italiana femminile contro il Sassuolo in programma oggi allo Stadio Benito Stirpe

La Juventus Women riprenderà oggi il suo cammino e lo farà partendo dalla semifinale della Supercoppa Italiana : oggi pomeriggio infatti, allo Stadio Benito Stirpe, l e bianconere saranno impegnate contro il Sassuolo e l'attaccante delle bianconere Cristiana Girelli, ha presentato la partita ai microfoni di Tuttosport: " Ci presentiamo a questa gara non in perfette condizioni a causa della positività al Covid che ha colpito alcune compagne nelle ultime settimane, ma allo stesso tempo siamo cariche, entusiaste e con tanta voglia di giocare questa partita. Teniamo moltissimo a questo trofeo".

CHAMPIONS - "Non nego che aver evitato il Barcellona ci abbia fatto tirare un sospiro di sollievo, ma PSG e Lione sono due squadre che si equivalgono, magari una prevale sotto un certo aspetto e viceversa, però come si dice tra correre e scappare non c'è differenza. Penso comunque che la mia squadra abbia tutte le carte in regola per disputare due partite di alto livello".