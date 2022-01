Verso Juve-Sassuolo: tutte le statistiche sulla Supercoppa femminile

A poche ore dall’inizio della Supercoppa italiana femminile, la Juventus sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una lista di interessanti curiosità sul match contro il Sassuolo: “● Juventus e Sassuolo si sono affrontate in nove...

redazionejuvenews

A poche ore dall'inizio della Supercoppa italiana femminile, la Juventus sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una lista di interessanti curiosità sul match contro il Sassuolo:

"● Juventus e Sassuolo si sono affrontate in nove precedenti, tutti in Serie A; il bilancio è di otto successi per le bianconere e uno per le neroverdi. La Vecchia Signora inoltre ha tenuto la porta inviolata in sei occasioni, incluse le tre più recenti.

● La Juventus è la formazione contro cui il Sassuolo ha rimediato più sconfitte in Serie A (otto) e quella contro cui ha segnato meno gol (quattro) tra quelle affrontate più di cinque volte nel massimo campionato.

● La Juventus ha segnato almeno due gol in otto dei nove confronti con il Sassuolo in Serie A; l’unica sfida in cui le bianconere hanno realizzato meno di due reti risale al marzo 2019 – unica occasione in cui le emiliane si sono aggiudicate tre punti (2-1).

● La Juventus, che è la squadra con la striscia aperta più lunga di gare senza sconfitte in Serie A (51 - 49V, 2N), ha subito il suo ultimo ko nel massimo campionato proprio contro il Sassuolo, nel marzo 2019. Decisiva la rete di Tomaselli nel finale dopo quelle di McSorley e Girelli.

● Nel 2021 Juventus (69) e Sassuolo (53) sono le due squadre che hanno raccolto più punti in Serie A, quelle che hanno segnato più gol (75 e 47) e quelle che ne hanno subiti meno (otto e 18, considerando le squadre sempre presenti nel massimo campionato nell’intero anno solare).

● Questa sarà la prima semifinale per il Sassuolo in tutte le competizioni. Finora le neroverdi avevano disputato al massimo i quarti di Coppa Italia, venendo eliminate in entrambe le occasioni per mano del Milan (2018/19 e 2020/21). Si esclude il match d’andata con la Florentia nella Coppa Italia 2019/20, quando il torneo venne poi interrotto per Covid.

● Da quando il Sassuolo ha esordito in Serie A (2017/18), Cristiana Girelli è, al pari di Valentina Giacinti, una delle due giocatrici che contro le neroverdi hanno realizzato più gol in tutte le competizioni (sette ciascuna). La bianconera è andata a bersaglio anche nell’ultimo confronto in campionato, firmando una doppietta di testa.

● Le neroverdi Lana Clelland e Martina Tomaselli hanno entrambe segnato un gol contro la Juventus in Serie A; la scozzese lo scorso marzo, con la maglia della Fiorentina; la azzurra nel marzo 2019, firmando la rete del definitivo 2-1 in favore delle neroverdi.

● Tra le giocatrici in doppia cifra di gol nel 2021 in Serie A, le due più giovani indossano le maglie di Juventus e Sassuolo: Andrea Stasková (11 reti per la classe 2000) e Sofia Cantore (12 sigilli per la classe 1999).

● Con tre reti all’attivo, Barbara Bonansea è la miglior marcatrice della Juventus in Supercoppa (gol in semifinale con la Roma e doppietta in finale contro la Fiorentina lo scorso gennaio). In generale l’attaccante conta quattro sigilli nel torneo e con una rete diventerebbe la terza marcatrice all-time. Davanti a lei finora Chiara Gazzoli (otto) e Patrizia Panico (sette)". (Juventus.com)