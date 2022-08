Gama: “Quest’anno dobbiamo fare qualcosa in più, contenta per ieri”

Sul sogno Champions: "Ma guardate io parto proprio dall'approccio più umile. Nel senso che si parte da zero quando ricomincia una stagione. Quindi più che pensare di fare un pezzo in più. Bisogna pensare che si riparte da zero e non è scontato fare quello che si è fatto. Quindi bisogna stare molto con i piedi per terra il che non vuol dire che non siamo qui per lavorare e puntiamo al massimo. Questo è chiaro sempre in tutte le competizioni che facciamo. Ma è proprio questo e lo sport lo insegna. Bisogna stare attenti quando si pensa di aver consolidato qualcosa e non si è ancora fatto. Adesso vediamo il sorteggio per quanto riguarda la Champions. C'è questo secondo passaggio per arrivare ai gironi. E questa è l'unica cosa che abbiamo in testa e che dobbiamo avere in testa. Niente altro".