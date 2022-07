Stasera Italia-Belgio: le parole di Bertolini e Gama

Questa sera l'Italia femminile si giocherà il passaggio ai quarti di finale dell'Europeo contro il Belgio. Ecco come hanno presentato ieri il match la c.t. Milena Bertolini e la capitana azzurra e della JuventusSara Gama, nel comunicato della Figc: "“È vero che siamo alla vigilia di una partita da dentro o fuori, ma sarà una notte come le altre perché momenti così importanti li abbiamo già vissuti in passato - queste le parole di Milena Bertolini in conferenza stampa - i primi due match non sono andati come volevamo, ma le ragazze sono state brave a non farsi travolgere e a riprendere il filo del discorso, specie dopo aver subito il gol a freddo dalle islandesi. La reazione del gruppo c’è stata e domani mi aspetto una grande prestazione”. Ai giornalisti che chiedono se la squadra debba crescere dal punto di vista della personalità, abituandosi alle pressioni e anche alle critiche, la Ct risponde senza esitazioni: “Siamo cresciute tantissimo e ora la gente si aspetta tanto da noi. È una situazione che questo gruppo non ha mai vissuto, ma bisogna rimanere concentrate esclusivamente sul campo e sul nostro gioco, solo così potremo battere il Belgio”.