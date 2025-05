Gama: “Mi mancherà tutto, ma sono felicissima”

Sara Gama, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, dopo la vittoria della Coppa Italia.

Sara Gama, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, nella sua ultima gara della carriera. Ecco le sue parole: “L’appetito vien mangiando, non so cosa dire… Oggi sono state indescrivibili, sono felicissima e ancora più orgogliosa di questa squadra. A questo gruppo lascio lo spirito e la voglia di vincere, di spingersi sempre al massimo e dare tutto quello che si ha sempre, anche quando non si ha voglia”.

Sul ritiro

“Questo è ciò che conta, la voglia di andare sempre al massimo, costantemente. Mi mancherà tantissimo tutto questo, soprattutto le compagne, il fatto di condividere i momenti, forse anche di più del calcio in sé. Chi fa calcio lo sa, quelle sono le cose che mi mancheranno da subito”. Intanto ecco le ultime sulla Juve<<<