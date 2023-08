Gama: “Difficile non esserci stata in Nazionale. Nuovo ct? Deve essere bravo”

La calciatrice della JuventusWomen Sara Gama, ha parlato intervistata dai microfoni de La Stampa, ai quali ha parlato dell'esclusione in Nazionale e della squadra bianconera: "È stato difficile non esserci, mi sono concentrata sul calcio giocato. Non davo per scontato nulla, ero a disposizione, come le mie compagne. Stavo bene fisicamente e lo avevo dimostrato. Avevo giocato con continuità nell’ultimo periodo, scoprirmi fuori mi ha amareggiata. Resto convinta che la mia esperienza, 130 presenze in Nazionale, potesse essere di supporto sotto ogni punto di vista. Mi sento calciatrice quindi utile in campo, in panchina e nello spogliatoio. C’era solo una decisione da accettare e l’ho fatto. Ho preferito non reagire per evitare strumentalizzazioni che potessero nuocere alle azzurre".