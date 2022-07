Gama: “La tensione si sente, ma vogliamo divertirci e dare il massimo”

La capitana delle Azzurre e della Juventus ha parlato ieri sera in conferenza stampa, in vista della sfida di questa sera contro la Francia.

redazionejuvenews

Dopo tanta attesa, oggi finalmente ci sarà il debutto dell'Italia femminile nell'Europeo in corso di svolgimento in Inghilterra. Questa sera, alle ore 21, al New York Stadium di Rotherham, le ragazze guidate dalla c.t. Milena Bertolini se la vedranno contro la temibile Francia, nazionale che occupa il terzo posto del ranking mondiale. Le Azzurre sono inserite nel girone D, dove, oltre alle transalpine, ci sono anche Belgio e Islanda, che si affronteranno nel pomeriggio. Dopo un grande Mondiale giocato nel 2019, che fu il trampolino per la grande crescita del calcio femminile in Italia, dove la nostra Nazionale arrivò a sorpresa ai quarti di finale, ora le ragazze sono chiamate a stupire ancora un intero Paese.

Ieri sera, nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato la capitana azzurra (e della Juventus) Sara Gama, veterana e leader della squadra. Queste le sue parole: "Iniziamo a sentire la giusta tensione ma continuiamo, come abbiamo fatto nel corso di tutto il ritiro, ad allenarci e a giocare con il sorriso – ha commentato il difensore – siamo felici di essere qua, vogliamo divertirci, dare il massimo e goderci ogni istante di questa avventura. Siamo ansiose di fare il nostro esordio, è competizione dove affronteremo avversarie di primissima fascia, ma noi stiamo crescendo rapidamente come movimento e c’è grande voglia di mettere in campo quello che abbiamo provato in queste settimane".

Prima di scendere in campo per la rifinitura, Gama poi ha terminato la conferenza stampa rivolgendo un pensiero ai colleghi della Nazionale maschile, che vivono un momento di crisi: "Come tutti sono molto dispiaciuta che gli Azzurri non siano al Mondiale. Non ci aspettiamo una maggiore pressione per via della loro mancata qualificazione, anche perché già ci basta quella con cui conviviamo noi stesse da mesi. Siamo concentrate su quello che dobbiamo fare in campo e non vogliamo lasciarci distrarre da nulla".