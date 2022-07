Buffon: “Alle Azzurre dico: fateci essere orgogliosi di voi”

L'ex portiere della Juventus, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'esordio di stasera delle Azzurre contro la Francia.

redazionejuvenews

Oggi è il grande giorno: questa sera l'Italia femminile farà il suo esordio nell'Europeo, contro la Francia. E per le Azzurre è arrivato un in bocca al lupo speciale, da parte di Gigi Buffon, intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell'ex portiere della Juventus: "Dico una cosa semplice: che ci facciano essere orgogliosi di loro, che diano l’anima in campo, che ci conquistino con le prestazioni, la dedizione, il coraggio e lo spirito di sacrificio.

I risultati vengono dopo. Io sono orgoglioso di un gruppo quando dà tutto. Se le azzurre riusciranno a meravigliarci per il modo in cui affronteranno le partite, per l’impegno, per la grinta, e non ho dubbi su questo, sono sicuro che tutti i tifosi non potranno che inchinarsi di fronte a loro. Hanno l’azzurro sulla pelle, il colore più bello del mondo. Auguro loro che sappiano difendere con lealtà tale bellezza".

Il portiere campione del mondo ha solo una raccomandazione: "Nessun consiglio, se non quello di godersi questa esperienza che resterà per sempre nella loro memoria. Io ho avuto la fortuna di vivere l’estate del 2006, con la Coppa del Mondo alzata al cielo. Un’emozione che non si può descrivere solamente a parole o rivedendo le immagini. Spero che anche a loro capiti un’occasione così: per uno sportivo è il punto più alto da raggiungere. Oggi loro sono le ambasciatrici dell’Italia, questa è la responsabilità che devono sentirsi addosso senza farsi travolgere dalla pressione. Ma la c.t. Bertolini saprà quali corde toccare per ottenere il massimo da tutte loro".

Buffon segue il calcio femminile: "Certo, e mi emoziona. A Parma, in questa stagione, abbiamo la squadra femminile in Serie A e anche in questo caso il presidente Krause, che viene dalla cultura americana, ha dimostrato di essere un visionario con un progetto che darà tante soddisfazioni.Ora tocca a noi maschi raggiungere la Serie A: partiamo in svantaggio, dobbiamo recuperare terreno in fretta".