Juve Women, i numeri del successo sul campo della Fiorentina

Ieri la squadra di mister Montemurro ha ottenuto un largo successo contro la squadra toscana, confermandosi al secondo posto in campionato

redazionejuvenews

Ieri laJuventus Women ha vinto per 3-0 sul campo della Fiorentina. Vediamo i numeri del successo dal sito ufficiale della Juventus: "Cristiana Girelli è la prima calciatrice della Juventus a tagliare il traguardo dei 100 gol in tutte le competizioni: 70 in Serie A, 13 in Coppa Italia, tre in Supercoppa Italiana e 14 in Champions League (qualificazioni incluse). Ha giocato 11 palloni in area di rigore avversaria, solo uno in meno rispetto a quelli di tutte le calciatrici della Fiorentina in questa partita (12); ha segnato il suo quarto gol di testa, nessuna giocatrice ne conta di più in questo campionato (al pari di Sophie Haug).

La Juventus ha eguagliato la seconda più lunga serie realizzativa nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: 63 gare di fila a segno, come l’AGSM Verona tra maggio 2014 e febbraio 2017.

Lineth Beerensteyn è arrivata in doppia cifra di gol considerando tutte le competizioni (10 reti, di cui otto in Serie A); nella Juventus solo Cristiana Girelli (22) ha fatto meglio di lei in questa stagione. La Fiorentina è la prima squadra contro cui trova la rete in più di una sfida in Serie A – era andata a segno anche all’andata, nel successo per 2-0 del 30 ottobre.

Cecilia Salvai ha realizzato due gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, dopo che nelle precedenti 20 gare non aveva segnato o servito assist; ha segnato la sua seconda rete in questo campionato; non realizzava più di un gol in una stagione in Serie A dal 2015/16 con l’AGSM Verona (quattro reti).

Per la prima volta in Serie A, Pauline Peyraud-Magnin ha preso parte ad una rete (assist per Beerensteyn); non aveva contribuito ad alcuna rete nelle precedenti 25 presenze nel torneo.

La Juventus ha tentato 13 tiri nello specchio, in nessuna gara di questo campionato ne aveva realizzati così tanti".