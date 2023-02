Juve Women, Girelli nella storia! E’ la prima segnare 100 gol in bianconero

L'attaccante bianconera ha segnato la rete del 3-0 nella vittoria di oggi sul campo della Fiorentina: il centesimo con la maglia della Juve

redazionejuvenews

Oggi la Juventus Women ha vinto per 3-0 sul campo della Fiorentina. Il terzo gol è stato segnato da Cristiana Girelli, che ha tagliato un traguardo speciale. Il focus del sito ufficiale della Juventus: "Il gol segnato alla Fiorentina Cristiana Girelli non se lo dimenticherà mai ed è destinato a restare nella storia delle Juventus Women. Per la numero 10 bianconera, infatti, si tratta del centesimo gol con la Juve, prima in assoluto a centrare questo traguardo. Un colpo di testa, specialità della casa, per chiudere il match contro le viola e scrivere ancora di più il suo nome nella storia della Juventus.

L'INIZIO

L’inizio. Era il 23 settembre 2018, alle 12:30 cominciava Juventus Women – Chievo Verona Valpolicella. Prima presenza di Girelli con la maglia della Juventus in Serie A, prima volta per le bianconere con in campo un numero ‘10’, prima esultanza per lei. Il gol del 2-0, al 33’, porta la sua firma. La prima di una lunghissima serie, apposte a margine di ogni straordinaria pagina scritta da lì in avanti.

Nella gara dell’esordio arriva anche la prima doppietta, poi, contro la Fiorentina, il 25 novembre 2018, il primo gol in trasferta. La stagione successiva Girelli diventa ancora più centrale, ancora più implacabile. Alla fine della stessa ottiene il titolo di capocannoniere del campionato, facendo il bis anche l’anno seguente. È nella stagione 20/21 che, contro la Pink Sport Time Bari, sigla il suo record di gol in una singola gara in bianconero: quattro. Quattro come i gol segnati quest’anno allo Zurigo in Champions League, all’Allianz Stadium.

L'ALLIANZ STADIUM

I gol di Girelli all’Allianz Stadium, per il valore avuto per la squadra e per lei, meriterebbero un capitolo a parte. Un capitolo che apriamo e sfogliamo con grande piacere, perdendoci nei ricordi di quelle esultanze. Il primo il 9 novembre 2021, giorno del compleanno di un altro grande numero 10 della storia, Alessandro Del Piero. La gara è Juventus Women – Wolfsburg, Girelli la sblocca e poi nel finale si ripete, non limitandosi al primo gol all’Allianz, ma trovando anche la prima doppietta. Doppietta che permette prima di rendere possibile e poi trasformare in realtà il sogno qualificazione ai quarti di Champions League. Ci sono poi i gol a Servette, Lione, e appunto Zurigo. I quattro che abbiamo già citato.

GIRELLI 100 IN NUMERI

70 gol in Serie A, 13 in Coppa Italia, tre in Supercoppa Italiana e 14 in Champions League (qualificazioni incluse).

50 gol segnati di destro, 12 di sinistro, 36 di testa e due con il corpo.

15 gol nella stagione 2017/18; 17 gol nella stagione 2019/20; 26 gol nella stagione 2020/21; 20 gol nella stagione 2021/22; 22 gol nella stagione 2022/23".