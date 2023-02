Fiorentina-Juve Women, le parole di Montemurro e Girelli dopo la vittoria

Grande pomeriggio per la Juventus Women , che ha battuto per 3-0 la Fiorentina in trasferta. A sbloccare la gara ci ha pensato Salvai nel primo tempo. Nella ripresa poi è arrivato prima il raddoppio di Beerensteyn e poi la terza rete siglata da Girelli . La squadra bianconera si è portata così a quota 37 punti , rimanendo a -8 dalla Roma , prima in classifica, che ha battuto l'Inter. Al termine del match, mister Montemurro e Cristiana Girelli hanno parlato ai canali del club. Di seguito le loro parole, raccolte dal sito ufficiale della Juventus .

Montemurro: "Devo fare i complimenti alla mia squadra per la partita di oggi. Per noi era un match importante e sono felice che le ragazze abbiano messo in pratica quanto provato in allenamento durante la settimana. Voglio fare le mie più grandi congratulazioni anche a Cristiana per il suo centesimo gol con la Juve. Oggi per lei e per il Club è una giornata storica e le auguro di poterne segnare almeno altri cento".