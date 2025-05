Ferrero fa i complimenti alla Juve Women: “Siamo molto orgogliosi”

La Juve Women ha vinto Scudetto e Coppa Italia e la Juve Women primavera ha vinto lo scudetto di categoria. Tre coppe che il club bianconero ha aggiunto con orgoglio allo Juventus Museum. Il presidente della Juve Ferrero ha quindi detto: “Siamo molto orgogliosi e felici di essere qui a celebrare un altro importantissimo momento storico della Juventus Women. Per la prima volta infatti, sia la nostra prima squadra che la formazione U19 femminile, il presente e il futuro del nostro club, arricchiscono il Tempio dei Trofei dello Juventus Museum con i due scudetti di categoria. Ma non solo: il museo riceve anche la Coppa Italia, conquistata sabato scorso a Como dopo una grande vittoria contro la Roma. È stata una stagione importante e significativa, perché conferma come la Juventus continui a essere attenta e protagonista non solo nel settore femminile ma anche nel suo vivaio giovanile. Oggi era presente anche Sara Gama, che ha scritto la storia della Juventus Women. Lei è un’icona, non solo per il nostro club ma per tutto il calcio femminile. È stato un privilegio aver condiviso questi otto anni di storia insieme”.

Juve Women, le parole di Braghin

Il Women's Football Director Braghin ha invece aggiunto: "Quest'anno essere qui ha un sapore particolare, perchè portiamo tre trofei, ed è qualcosa che a inizio anno era difficilmente preventivabile, avendo fatto molti cambiamenti sia nell'Under 19 che nella Prima Squadra. I risultati, straordinari, hanno smentito le incertezze, e la presenza di due squadre conferma il fatto che in questi trofei c'è il passato, il presente della Juventus Women, ma c'è anche il futuro".