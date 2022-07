Euro Women’s 2022, giovedì la sfida decisiva tra Italia e Islanda

La Nazionale italiana femminile, dopo la cocente sconfitta con la Francia per 5-1, ha bisogno di punti per provare a passare il girone. Giovedì ci sarà la sfida con l' Islanda , match cruciale. Ecco il comunicato della FIGC: "Compattarsi e fare gruppo per ritrovare smalto, energie e convinzione nei propri mezzi. Il giorno dopo la pesante sconfitta con la Francia, nel quartier generale azzurro di Blackburn il clima non è e non può essere dei migliori. I cinque gol subiti all’esordio bruciano ancora, un fendente al morale che però non ha minato le ambizioni della squadra di Milena Bertolini, pronta a ripartire con coraggio, sacrificio e coesione, proprio come richiesto dalla Ct prima del via dell'Europeo.

Dal brusco risveglio al desiderio di riscatto, la reazione non può farsi attendere e dovrà trovare forma e sostanza già nella sfida contro l’Islanda in programma giovedì (ore 19 italiane, diretta su rai 1 e Sky Sport) al Manchester City Academy Stadium. La vera Italia deve ancora scendere in campo, ne sono consapevoli anche Valentina Giacinti e Flaminia Simonetti, che domenica sono entrate nella ripresa per tentare di invertire l’inerzia di un match iniziato nel peggiore dei modi. Contro le transalpine il neo attaccante della Roma ha raggiunto le 50 presenze in Nazionale, un curriculum azzurro impreziosito da 18 reti e dalla partecipazione da protagonista alla spedizione mondiale del 2019. Alla luce della sua esperienza, la 28enne bergamasca sa come si superano le difficoltà e indica la strada da seguire: “La notte dopo la gara è stata triste, non ho dormito ma la mattina seguente avevo già in testa quello che dovevamo fare per riscattarci - ha sottolineato Giacinti in conferenza stampa - solo stando unite possiamo ripartire. L’Italia è quella che avete ammirato negli ultimi anni, non quella vista con la Francia. Siamo consapevoli che per alimentare il nostro sogno l’unico risultato che giovedì abbiamo a disposizione è la vittoria”.