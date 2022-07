Italia femminile, sfida con la Francia seguita da quasi 3 milioni di spettatori

Il debutto delle Azzurre del c.t. Bertolini è stato un'amara sconfitta con la Francia. La gara è stata seguita da milioni di telespettatori.

redazionejuvenews

L'Italia femminile non ha avuto un debutto felice a Euro2022. Le Azzurre di Milena Bertolini infatti sono state sconfitte in maniera netta e inequivocabile dalla Francia per 5-1. Cinque gol subiti in quarantacinque minuti sono stati uno shock per tutti, una punizione inaspettata. Ma nulla è perduto. Bisogna ripartire, con la compattezza e la concentrazione viste nel secondo tempo di Rotherham. Giovedì alle 18 a Manchester ci sarà la sfida con l'Islanda: una partita da vincere assolutamente per alimentare le speranze di qualificazione. Intanto la Figc, con un comunicato sul suo sito ufficiale, ha reso noti gli ascolti dell'esordio delle Azzurre (con tante giocatrici della Juventus). I dettagli: "La prima partita della Nazionale Femminile a Euro 2022, trasmessa da Rai 1 e Sky Sport, le due emittenti che accompagnano le Azzurre nel loro percorso nel torneo continentale, è stata seguita da quasi 3 milioni di spettatori.

Sono 2.648.000 i telespettatori che hanno visto il match con la Francia su Rai 1, che ha vinto il prime time della serata facendo registrare uno share del 18%, che nel primo tempo della sfida ha raggiunto un picco del 21,8% (3.300.000 telespettatori). Nonostante la pensate sconfitta contro una delle grandi favorite alla vittoria del torneo continentale, il pubblico ha accompagnato e sostenuto le Azzurre anche su Sky, dove la sfida - trasmessa in simulcast su più canali - è stata seguita da 320.000 spettatori con uno share del 2,2%. Come riportato dalla UEFA, sono invece 1,8 milioni le interazioni social che hanno riguardato la gara disputata al New York Stadium di Rotherham.

Azzurro Shocking - Ottimi ascolti anche per il documentario ‘Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio’, andato in onda sabato alle 20.30 su Rai 1 (e in replica domenica alle 18.50 su Rai 2). Il racconto della incredibile storia del calcio femminile italiano, realizzato in collaborazione con la FIGC, sabato è stato visto da quasi due milioni di spettatori (share del 14,5%)".