Euro Women U19, Nicole Arcangeli premiata come top scorer del torneo

Nonostante la Nazionaleitaliana femminile U19 sia uscita ai gironi dell'Europeo, l'attaccante delle azzurre e della Juventus, Nicole Arcangeliè stata premiata come capocannoniere della competizione. Ecco il comunicato FIGC: "È terminato sabato con il successo della nazionale spagnola nella finale di Ostrava, in Repubblica Ceca, l’Europeo femminile Under 19. E anche un po’ di azzurro ha colorato questa fase finale, che ha visto trionfare nella classifica delle marcatrici Nicole Arcangeli con cinque reti in tre partite. La numero 10 della Nazionale italiana, classe 2003, ha così coronato un’annata fenomenale: in tredici partite disputate in azzurro in questa stagione, Arcangeli è andata a segno quindici volte (e in tutte e nove le partite ufficiali disputate: sei di qualificazione, tra Round 1 e Round 2, e tre di fase finale). A proposito di fase finale, le Azzurrine dell’Under 19 mancavano a quest’ultimo atto dell’Europeo di categoria dal 2018 e una vittoria in questa fase del torneo era attesa dall’Italia dal 2011.