Rewind Juventus, il calciomercato 2016-17: da Higuain a Dani Alves

Il calciomercato è iniziato pochi giorni fa. La Juventus, nelle ultime dieci stagioni, come si è comportata sul fronte entrate?

redazionejuvenews

Nei primi giorni del calciomercato 2022, la Juventussta lavorando attivamente per chiudere diversi colpi, piazzandosi come una delle regine dell'estate. Ma, la Vecchia Signora, nelle ultime dieci stagioni, come si è comportata sul fronte del calciomercato, tra acquisti e cessioni? Continuiamo con la nostra analisi dall'annata 2016-17. Madama, dopo essere entrata definitivamente nelle top squadre europee, ha bisogno di altri innesti di esperienza e carisma, per poter puntare al bottino grosso, ovvero la vittoria della Champions League. Infatti, se in campionato il primato non è in discussione da cinque stagioni, in Europa, nonostante percorsi non felicissimi, la Juventus rientra quasi sempre nella top 8 delle big.

Il calciomercato è pieno di sorprese, con pochi acquisti ma di livello. Il colpo da 90 viene fatto in attacco, visto che la Vecchia Signora acquista Gonzalo Higuain dal Napoli, pagando la clausola rescissoria di 90 milioni di euro, strappandolo ai rivali azzurri. Il Pipita non è il solo, visto che arriva a Torino anche Marko Pjaca per 30 milioni dalla Dinamo Zagabria. In difesa vengono regalati ad Allegri due profili di esperienza come Benatia, comprato in prestito dal Bayern Monaco, e Dani Alves, svincolatosi dal Barcellona. Tutti questi innesti vengono finanziati dalla maxi cessioni di Pogba, venduto al Manchester United per oltre 100 milioni di euro, oltre agli addii di Morata e Pereyra, per altri 45 milioni.

La Juventus, anche questa volta, ripete una stagione straordinaria, vincendo lo Scudetto ai danni della Roma seconda, e portando avanti un percorso fantastico in Champions League, visto che i bianconeri vengono fermati soltanto in finale dal Real Madrid di Zinedine Zidane, dopo una cavalcata epica, coronata dalla vittoria contro il Barcellona di Messi-Neymar-Suarez. Anche nelle coppe nazionali il bilancio è positivo, con la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, e la sconfitta ai calci di rigore contro il Milan nella finale di Supercoppa italiana a Riyad.