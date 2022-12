Eidewall: “Juventus Women? Mi aspetto partita competitiva”

Sulla Juventus Women , prossima avversaria in Uefa Women Champions League: "Mi aspetto una partita competitiva, è molto interessante giocare con una squadra europea con così poco spazio tra andata e ritorno. Abbiamo imparato molto della Juve e viceversa. Speriamo di aver utilizzato il tempo in maniera proficua".

Su Montemurro: "Abbiamo parlato a Torino. Mi è sembrato come sempre una persona simpatica e a modo. Non ho un rapporto con Joe più che con altri colleghi, ci siamo visti in Svezia a un evento e abbiamo parlato per un’oretta del suo lavoro all’Arsenal. Ha ottenuto molto col club e le persone ne parlano molto meglio. È stato un aiuto arrivare qui e trovare un gruppo ottimo di giocatrici e staff. Ho rispetto per Montemurro, gli auguro il meglio per domani".