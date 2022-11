Eidewall: “Juve molto competitiva, servirà una grande prestazione”

Jonas Eidewall, allenatore dell'Arsenal Women, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Juventus? Sono una squadra molto competitiva, un club che ha dimostrato nelle ultime stagioni quanto siano competitive in Europa. Abbiamo grande rispetto e siamo consapevoli che dovremo garantire un'ottima prestazione per portare a casa il risultato. Io innanzitutto mi concentro sulle mie giocatrici, ho sentito degli infortuni delle giocatrici della Juventus. Spero di poter vedere nuovamente Sara Gunnarsdottir che è fuori e rappresenta ciò che è importante per il calcio. È difficile fare previsioni, molte variabili non sono noti. L'affaticamento delle giocatrici lo motioriamo quotidianamente e ci preoccupa. Se ci avesse condizionato non avremo giocato. Il numero di infortuni è elevato, le nostre calciatrici che continuano a giocare hanno un carico notevole".