Laura Giuliani, la sua maglia ‘diventa’ un quadro: “Grazie per questo capolavoro”

TORINO – Da sempre, quasi tutti i campioni italiani che hanno fatto la storia della Juventus, hanno dato un contribuito enorme anche alla Nazionale di calcio e questo vale anche per la categoria femminile, dove moltissime giocatrici della Juventus Women, fanno parte della Federazione italiana. Tra queste, anche il portiere Laura Giuliani che, è la protagonista di questa vicenda, grazie ad un post condiviso sul suo account Instagram. Nell’immagine si può vedere un quadro, sul quale è dipinta la sua maglia verde dell’Italia. Sotto al post, il ringraziamento particolare della bianconera: “Una maglietta diventata un capolavoro. Grazie DT Work 22 per il bellissimo quadro che, come potete vedere, ha gia trovato il suo posto”.