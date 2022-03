Montemurro: “Adesso è ora di vedere la forza della rosa”

Il tecnico della Juventus Women ha parlato ai canali del club per presentare la partita in programma oggi contro il Milan e valvole per la semifinale di Coppa Italia

redazionejuvenews

La JuventusWomen è attesa oggi dalla partita contro il Milan, valevole per la semifinale di andata della CoppaItalia femminile. La prima gara verrà disputata in casa delle rossonere, con il ritorno che andrà in scena a Vinovo. Il tecnico delle ragazze bianconere Joe Montemurro ha parlato intervistato dai microfoni di JTV ai quali ha presentato la partita.

“Contro la Roma è stata una partita importante, non abbiamo giocato ai nostri livelli. È stata una partita intensa e alla fine credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Il Milan? Più arrivi in fondo e più è difficile, dobbiamo ragionare sui 180 minuti. Abbiamo fatto un cammino importante, adesso è ora di vedere la forza di tutta la rosa. Servirà qualità alta contro una squadra molto forte, speriamo di fare risultato e riposare un po’ in vista del match di ritorno. Speriamo di portare a casa dei trofei, ogni partita ha un proprio valore, dobbiamo tenere il livello alto anche in allenamento".

"Lenzini e Staskova non saranno a disposizione, non abbiamo voluto rischiarle. Il resto della squadra invece è a buon punto. Il rinnovo di Cernoia? Ogni rinnovo è importante, le ragazze credono nel progetto che stiamo portando avanti. Per me Cernoia è una giocatrice di altissima qualità a livello internazionale, speriamo di averla qui per un altro paio d’anni, è importante per me e per la squadra”.

Queste le convocate del tecnico bianconero, apparse con un comunicato sul sito della società.

"Le Juventus Women sono pronte a continuare a inseguire l'obiettivo Coppa Italia Femminile. L'ostacolo in semifinale è rappresentato dal Milan, con l'andata in programma in casa delle rossonere. Fischio d'inizio sabato 12 marzo alle 14:30, con diretta su Juventus TV. Di seguito la lista delle convocate da Mister Montemurro.

Martina Lenzini è stata sottoposta ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di grado moderato dell'adduttore lungo della coscia sinistra e ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività. Andrea Staskova, invece, non sarà a disposizione a causa di una lombalgia per la quale ha già iniziato terapie specifiche." (Juventus.com)