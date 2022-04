Juve Women, nel weekend le semifinali di Coppa Italia

Domenica le ragazze bianconere guidate mister Montemurro affronteranno il Milan dopo la vittoria per 6-1 all'andata. In palio c'è la finale.

La Juve Women è a un passo dalla finale di Coppa Italia . Andiamo a vedere il focus sulle due semifinali di ritorno, a cura del sito della Figc : "Questo fine settimana il campionato si ferma per l’ultima volta per lasciare spazio alle semifinali di ritorno della Coppa Italia Socios.com . La Roma , grazie alla perla di Giugliano, ripartirà dall’1-0 ottenuto nella gara disputata lo scorso 13 marzo, la Juve ha già ipotecato la finale ma dopo la goleada con cui ha espugnato il Vismara dovrà fare i conti con la reazione d’orgoglio del Milan . Si parte domani alle 14.30 con la sfida tra giallorosse e toscane, domenica alle 12 le bianconere ospiteranno a Vinovo la formazione di Maurizio Ganz. Entrambe le partite saranno visibili su La7d e TimVision .

Bartoli e compagne, dopo aver vinto la scorsa edizione della competizione, sognano uno storico bis. Per ottenere il pass per la finalissima in programma il 22 maggio a Ferrara le capitoline dovranno però fare i conti con le calciatrici azzurre, che al Tre Fontane cercheranno di entrare nella storia del club toscano. Quello del Tre Fontane sarà l’ottavo confronto in assoluto tra le due squadre: la Roma ha vinto sei dei sette precedenti ed è reduce da una striscia di dodici risultati utili consecutivi, ma l’Empoli è apparso in grande forma e crede nell’impresa.