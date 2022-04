Coppa Italia femminile, la Roma è la prima finalista

La squadra giallorossa ha battuto per 2-0 l'Empoli, bissando il successo per 1-0 ottenuto all'andata e attendono la vincente di Juve-Milan.

redazionejuvenews

Domani la Juventus Women affronterà il Milan, forte del 6-1 in trasferta dell'andata, per un posto in finale. L'altra finalista sarà la Roma, che ha eliminato l'Empoli. Ecco il report del match dal sito della Figc: "Si è fermato di nuovo il campionato di Serie A TimVision per lasciare ancora spazio alla Coppa Italia Socios.com. E in questo ultimo sabato di aprile sono scese in campo Roma ed Empoli al Tre Fontane per gli ultimi 90 minuti di sfida prima della finale. Le giallorosse di Spugna nel ritorno della semifinale hanno battuto le azzurre per 2-0 (già forti dell'1-0 conquistato in trasferta all'andata grazie allo splendido gol di Giugliano) e sono le prime finaliste di questa edizione della competizione.

La gara parte subito con una Roma propositiva, tanto che le padrone di casa vanno a un passo dal vantaggio al 22' con Paloma Lazaro. L'azione parte da Serturini che con una serie di dribbling si libera delle avversarie e crossa verso Roman che allunga per Lazaro: il tentativo però viene respinto sulla linea di porta e il risultato resta sullo 0-0. Ma è questione di due minuti e la Roma passa in vantaggio al 24' con Soffia. Si tratta della prima marcatura stagionale per Angelica Soffia che diventa così la 16a giocatrice della Roma ad aver siglato almeno una rete in tutte le competizioni: tra le squadre attualmente in Serie A, la formazione giallorossa è quella che ha mandato in gol più giocatrici differenti in questa stagione. L'assist dell'1-0 giallorosso, invece, porta la firma di Andressa ed è il suo ottavo passaggio vincente stagionale, più di qualsiasi altra giocatrice della Roma in tutte le competizioni nella stagione in corso (nonché il terzo in questa Coppa Italia dai quarti di finale in poi).

L'Empoli accusa il colpo e prima della mezz'ora sono di nuovo brividi per le azzurre: doppio tentativo della Roma prima con la solita Lazaro, poi con Greggi che prova a sorprendere Capelletti dalla distanza. Il primo tempo si chiude dunque con la Roma sopra di un gol e nella seconda frazione il copione non cambia. Tanto che le giallorosse vanno a un passo dal raddoppio al 65' con Haug che però stampa la sua conclusione sul palo (quinto legno colpito dalla Roma in questa Coppa Italia dai quarti di finale in avanti). Ma il gol del 2-0 è nell'aria e non tarda ad arrivare con il colpo di testa di Bartoli che all'80' batte nuovamente Capelletti e di fatto lancia la sua squadra in finale. Per Bartoli è il terzo gol nella competizione, dopo quelli messi a segno contro Roma CF il 30 gennaio 2019 e San Marino Academy l’8 febbraio 2020, il primo in un match casalingo. Tutti sono arrivati con la maglia della Roma.

Non solo, le giallorosse con questo successo allungano la loro striscia di imbattibilità: 13 partite senza sconfitte, frutto di 11 successi e due pareggi. L'Empoli, invece, è rimasto a secco di gol per due partite di fila in Coppa Italia per la prima volta nella sua storia. La Roma dunque fa un altro passo verso una Coppa che ha già conquistato l'anno scorso, cercando un bis che sarebbe storico. Il biglietto per la finale del 22 maggio al 'Paolo Mazza' di Ferrara è staccato, ora non resta che attendere l'avversaria. La seconda finalista della Coppa Italia Socios.com si conoscerà domani, domenica 1 maggio alle 12, quando la Juventus ospiterà a Vinovo il Milan di Ganz. Le bianconere tuttavia partono da un ampio vantaggio, visto il 6-1 dell’andata, e le rossonere sono chiamate ad una vera e propria impresa per ribaltare questo risultato. La partita sarà visibile su La7d e TimVision".