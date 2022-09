Juve Women, le convocate di Montemurro per la sfida con il Køge

Mentre la Juventusmaschile vive un momento di crisi dopo la sconfitta di Monza, le Women sono partite meglio. In campionato la squadra bianconera è quarta dopo tre giornate, con un pareggio e due vittorie, compresa l'ultima nel big match contro la Roma. Ma la squadra femminile è partita bene anche in Europa, passando in maniera brillante la prima fase preliminare della UEFA Women's Champions League. Ora però c'è da superare anche il secondo turno, per approdare alla fase a girone come lo scorso anno. Le Women se la dovranno vedere con le danesi del Køge. Impegno non semplice ma alla portata.